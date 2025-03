Dlaczego warto wybrać domenę .io?

Domena ta jest krótka i łatwa do zapamiętania, co sprawia, że doskonale nadaje się pod kątem optymalizacji pod wyszukiwarki internetowe (SEO). Co więcej, to świetna opcja, która pozwoli Ci ponieść się wodzy fantazji, tworząc haki domenowe, jak na przykład portfol.io, rad.io lub stud.io.

Dodatkowo rozszerzenie .io ma większą dostępność niż inne popularne domeny, co oznacza większe szanse na zdobycie idealnego adresu URL dla Twojej witryny.