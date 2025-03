Domena .shop to nowe rozszerzenie domeny najwyższego poziomu, które jest doskonałym wyborem dla każdego rodzaju biznesu online, zwłaszcza e-commerce. Pomoże zakomunikować, czym zajmuje się Twoja strona, a jednocześnie umocni markę oraz działania marketingowe Twojej firmy.

Jest to funkcjonalna domena najwyższego poziomu gTLD (ang. generic top-level domain), która tak jak podobne do niej rozszerzenia domen z tej samej kategorii, pomagają podkreślić obszar działalności witryny. Domena .shop jest niezwykle elastyczna, więc z łatwością dostosujesz ją do swoich potrzeb.