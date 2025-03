Tak, rozszerzenie domeny .ca jest bezpieczne i godne zaufania.

Jest to jedno z najmniej nadużywanych rozszerzeń — witryny z tą domeną są rzadko wykorzystywane do wysyłania spamu, lub hostowania złośliwego oprogramowania. Dla porównania wynik oceny ryzyka domeny (ang. badness) .ca wynosi 0,02, podczas gdy dla domeny .com to 0,55, a dla .surf to 5,70. Oznacza to, że Twoja witryna z adresem URL .ca będzie zarazem bezpieczna jak i godna zaufania