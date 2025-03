Kupno jednego z naszych planów nie sprawi Ci żadnych problemów — to niezwykle prosty proces. Wystarczy, że przejdziesz do naszego cennika, wybierzesz plan i dodasz go do koszyka.

Po przejściu do strony płatności możesz wybrać okres subskrypcji. Za nasze usługi możesz płacić co miesiąc, jednak zalecamy wykupienie planów na dłuższy okres, ponieważ oferują najlepszy stosunek jakości do ceny.

Po utworzenia nowego konta w Hostinger lub zalogowaniu się do konta, które już posiadasz, możesz wybrać metodę płatności. Aby zakończyć proces rejestracji, wystarczy, że wprowadzisz swoje dane kontaktowe i klikniesz przycisk „Zapłać bezpiecznie”.

Po dokonaniu płatności otrzymasz dane do logowania do swojego konta hostingowego. Z poziomu panelu klienta możesz zarządzać wieloma stronami internetowymi, domenami, kontami e-mail, bazami danych, plikami i wiele więcej.