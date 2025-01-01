.ca Domain Kaydedin
₺ 665,99%41 İNDİRİM₺ 391,99 /yıl
.ca domain ile Kanadalı ziyaretçilerin ilgisini çekip markanızı Kanada'ya tanıtın.
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.ca Domain ile Kanada'da Saygın Bir Web Sitesi
Kanadalılar yerel alışverişi veya yerel hizmetleri tercih ediyor, bu nedenle Kanada halkı ile bağlantı kurmak için .ca domain kaydı yapın.
Web sitelerinde ve e-posta adreslerinde gururla .ca domain kullanan ve bu sadık kitleyi çeken milyonlarca Kanadalı işletme sahibine katılın.
Neden .ca Domain Seçmelisiniz?
Kanadalı müşterilerin %80'den fazlası, Kanada doları üzerinden ücretlendirme, daha ucuz nakliye ve sınır ötesi alışveriş nedeniyle gümrük sorunu olmaması gibi nedenlerle .ca domain uzantılı sitelerden alışveriş yapmayı tercih ediyor.
Bu nedenle, .ca alan adı gibi Kanada uzantılı web sitelerinin arama sonuçlarında öne çıkması ve daha fazla satış yapması muhtemeldir.
Kullanımda yaklaşık 3 milyon .ca domain var. 10 milyondan fazla .net ve 145 milyondan fazla .com olduğu için, .ca uzantısı ile istediğiniz adı alma şansınız daha yüksektir.
.ca Domain SSS
.ca domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.