Een .ca-domeinnaam is een goede optie voor Canadese bedrijven. Met een .ca-TLD laat je potentiële kopers en zoekmachines weten dat jouw website verbonden is aan Canada, waardoor je de lokale gemeenschap effectief kunt bereiken. Er zijn bovendien meer .ca-domeinen beschikbaar dan .com-domeinen.

Het .com-domein is echter beter als je je op een internationaal publiek wilt richten of niet fysiek aanwezig bent in Canada, omdat de .ca-extensie is voorbehouden aan Canadese bedrijven en personen.

Bedien je zowel de Canadese als de internationale markt? Het is mogelijk om zowel het .com- als het .ca-domein te registreren (als het domein beschikbaar is). Je kunt dan heel eenvoudig het ene domein naar het andere verwijzen.