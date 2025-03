Zijn .ai-domeinen de moeite waard?

.ai-domeinnamen zijn populair onder bedrijven en startups op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat komt omdat AI een essentieel onderdeel is geworden van veel industrieën, van automatische aanbevelingen op e-commercewebsites tot slimme landbouw. In de toekomst zal het alleen nog maar geavanceerder worden.

Als je een tech-startup hebt of enthousiast bent over de snelle groei van AI, is er geen betere manier om te pronken met je innovatieve en futuristische ideeën dan met een .ai-domein.

Aangezien het .ai-domein relatief nieuw is, is de beschikbaarheid groot. Dit betekent dat je een grote kans hebt om de perfecte extensie voor je bedrijf te vinden. Bovendien hoef je niet in Anguilla gevestigd te zijn om deze extensie te kunnen aankopen.