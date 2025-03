Ook al is het een landcode-topleveldomein, iedereen kan een .se-domeinnaam registreren voor zijn website. Het wordt voornamelijk gebruikt door bedrijven die de inwoners van Zweden willen bereiken.

Personen of bedrijven die in het land zijn gevestigd, dienen een geldig Zweeds persoons- of organisatienummer op te geven. Voor iedereen buiten Zweden is een ID-nummer zoals een burgerregistratienummer of bedrijfsregistratienummer vereist.