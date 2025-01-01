Ülke kodlu bir üst düzey alan adı olmasına rağmen, herkes web sitesi için .se uzantısı alabilir. Büyük ölçüde İsveç'te yaşayan bireylere ulaşmak isteyen işletmeler ve bireyler tarafından kullanılır.

İsveç'teki kişi veya şirketler için geçerli bir İsveç kimlik veya kuruluş numarası sağlanmalıdır. İsveç dışındakiler için, Vatandaşlık numarası veya şirket sicil numarası gibi bir kimlik numarası gereklidir.