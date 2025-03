Waarom zou ik kiezen voor een .space-domein?

Ben je creatief en wil je je persoonlijke merk opbouwen? Ben je van plan een e-commercewinkel te openen, of een online community van gelijkgestemde mensen op te bouwen? Een .space-domeinnaam past bij alle soorten projecten.

Of ben je astronaut, raketgeleerde of gewoon gek op het heelal? Dan is er natuurlijk geen betere domeinnaam dan .space - de perfecte domeinextensie voor ruimtegerelateerde websites.