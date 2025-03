Wat is een .io-domein?

.io is het landcode-topleveldomein voor het Brits Indische Oceaanterritorium. Inmiddels is het echter een generiek domein geworden dat zeer populair is in de technologiesector. Dat komt omdat I/O of IO een veelgebruikte term is die input/output betekent in de informatica. Met een .io-extensie achter je domeinnaam zul je direct gezien worden als technisch onderlegd. Daarom maken veel startende techbedrijven er graag gebruik van.