Antes usada como domínio superior de código de país (ccTLD) para o Território Britânico do Oceano Índico, a extensão de domínio .io virou um marco na indústria de tecnologia. Dos NFTs às startups, os domínios .io se tornaram popular graças à sua associação com os termos input/output (I/O), que significam entrada/saída (E/S), frequentemente utilizados no ramo da computação. Por causa disso, o Google não o vincula mais a um país específico, o que significa que um site .io pode ser classificado nos resultados de pesquisa em qualquer lugar do mundo, da mesma forma que um site .com.

Greenhouse.io , Opensea.io e Etherscan.io são alguns exemplos de sites de tecnologia que usam esse popular TLD.