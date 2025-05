Siga estes passos simples para fazer o registro:

1. Acesse o topo da página, adicione o domínio que termina com .at na barra de pesquisa para ver uma lista de domínios disponíveis.

2. Escolha seu nome de domínio favorito e finalize o processo de compra.

3. Você verá as instruções nas próximas etapas para finalizar o registro do seu domínio .at.

4. Quando a compra for finalizada, vamos enviar um e-mail a você para confirmar a posse do seu novo domínio.

Após a confirmação, o domínio .at escolhido será oficialmente seu. Use a seção "Domínios" no hPanel para gerenciar seu domínio, atualizar suas informações de contato, acompanhar a segurança do endereço e acessar dados referentes ao registro.

Se você já comprou um domínio .at de outro registrador e quer fazer a transferência para a Hostinger e ter um gerenciamento mais fácil, nosso serviço de transferência de domínio é a escolha certa para você.

Basta enviar uma solicitação de transferência para a Hostinger que nós cuidaremos do resto.