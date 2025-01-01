.at – це домен верхнього рівня з кодом країни (ccTLD) для Австрії, який адмініструє nic.at.

Є декілька причин, які підтверджують, що реєстрація .at – найкраще рішення для австрійського бізнесу. Передусім пересічний австрієць знайомий із ним та, найімовірніше, віддасть перевагу компанії саме із цим розширенням в адресі сайту.

Ще одна перевага полягає в тому, що домени .at займають кращі позиції у результатах місцевого пошуку. Це допоможе ефективно просувати сайт, якщо ви орієнтуєтеся на австрійську аудиторію.

Водночас бренди, які закінчуються на «at», можуть використовувати це доменне ім'я, щоб створити унікальні адреси сайтів. А такі назви привертають увагу потенційних клієнтів та легко запам'ятовуються.