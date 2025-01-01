.at domain, Avusturya için ülke kodlu üst düzey alan adıdır (ccTLD). Dünya çapında yalnızca bir kez tescil edilmesini sağlamak için nic.at tarafından yönetilir.

.at alan adının Avusturyalı işletmeler için harika olmasının birkaç nedeni vardır. Sıradan bir Avusturyalı .at alan adlarına aşinadır ve web sitesi adlarında bu uzantıya sahip şirketleri tercih etme olasılığı yüksektir.

Bir diğer büyük avantaj ise bir Avusturya alan adının yerel arama sonuçlarında daha üst sıralarda görünme olasılığıdır. Bu avantaj, Avusturyalı bir kitleyi hedefliyorsanız pazarlama stratejinizi daha verimli hale getirir.

Öte yandan, "at" ile biten markalar bu uzantıyı akılda kalıcı ve benzersiz web sitesi adresleri oluşturmak için kullanabilir.