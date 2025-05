O que é um domínio .com.br?

O .com.br é um domínio de nível superior com código de país (também conhecido como ccTLD) — nesse caso, do Brasil. Ele é usado por empresas e organizações que operam no mercado brasileiro. Por isso, para registrar um domínio .com.br é necessário ter endereço comercial no Brasil.

Por exigir a comprovação de endereço comercial brasileiro, usar um domínio .com.br mostra que sua marca é comprometida com o público do país. Use isso ao favor do seu negócio e registre seu domínio .com.br hoje mesmo para atrair, engajar e conquistar clientes no Brasil.