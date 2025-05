Os preços dos domínios .store variam dependendo da registradora. A extemsão é relativamente nova e está ganhando cada vez mais popularidade, então não é surpresa que seu preço esteja aumentando junto com a demanda.

No entanto, aqui na Hostinger, sempre colocamos as necessidades do cliente em primeiro lugar. É por isso que o registro de domínio .store personalizado custa apenas R$ 5,99 no primeiro ano.

Além disso, ao contratar um de nossos planos de hospedagem de site Premium ou Business, que custam a partir de R$ 8,99/ano, você ganha o domínio totalmente grátis – então, se você ainda não decidiu sua provedora de hospedagem, essa é uma das razões para considerar a Hostinger.