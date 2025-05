Por que comprar domínio .app?

O segredo está no nome. Curto e direto, o .app permite que você mostre sua criação inovadora para o mundo todo. Use seu site para mostrar seu produto, compartilhar atualizações de software e se conectar com os usuários.

Além disso, o domínio app já vem com um recurso de segurança integrado. Ele está incluso na lista de pré-carregamento HSTS e, assim, habilita automaticamente o protocolo HTTPS em sites que possuem um certificado SSL instalado.