.app Domain ile Uygulama İndirmelerinizi Artırın
₺ 704,99%11 İNDİRİM₺ 626,99 /yıl
.app'inizi tanıtmak için çekici bir web sitesi kurun.
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Yüz milyarlarca dolar değerindeki uygulama pazarı hiçbir yavaşlama emaresi göstermiyor. .app domain, yaratıcılığınızı internette sergilemek ve kendi alan adınız ile kalabalığın arasından sıyrılmak için harika bir uzantıdır.
.app domain kullanarak başarıya imza atan binlerce uygulama geliştiricisine ve girişimciye katılın.
Neden bir .app Domain Almalısınız?
Her şey isimde saklı. Kısa ve anlaşılır bir .app uzantılı domain, yenilikçiliğinizi herkese göstermenizi sağlar. Hizmetlerinizi göstermek, güvenlik güncellemelerini paylaşmak ve topluluğunuzla temasta kalmak için web sitenizi kullanın.
Dahası, .app yerleşik bir web güvenlik özelliği ile birlikte gelir. HSTS önyükleme listesine dahildir, bu sayede SSL sertifikasına sahip sitelerde HTTPS protokolünü otomatik etkinleştirir.
.app Domain SSS
.app domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.