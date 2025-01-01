Neden bir .app Domain Almalısınız?

Her şey isimde saklı. Kısa ve anlaşılır bir .app uzantılı domain, yenilikçiliğinizi herkese göstermenizi sağlar. Hizmetlerinizi göstermek, güvenlik güncellemelerini paylaşmak ve topluluğunuzla temasta kalmak için web sitenizi kullanın.

Dahası, .app yerleşik bir web güvenlik özelliği ile birlikte gelir. HSTS önyükleme listesine dahildir, bu sayede SSL sertifikasına sahip sitelerde HTTPS protokolünü otomatik etkinleştirir.