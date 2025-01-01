Домен .app
749,00 ₴ЗНИЖКА 11%669,00 ₴ /рік
Зареєструйте домен .app та просувайте свої застосунки.
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Ідеальний простір для ваших розробок
Ринок застосунків, який оцінюють у сотні мільярдів доларів, активно розвивається. Домен у зоні .app допоможе просувати ваші креативні розробки в інтернеті та виділить серед конкурентів.
Приєднайтеся до тисяч розробників додатків і стартапів, які досягли успіху за допомогою TLD .app.
Чому домен .app?
Передусім через влучну назву. Коротка та зрозуміла адреса .app якнайкраще підійде, щоб презентувати ваші розробки всесвітній мережі. Використовуйте сайт, щоб запропонувати послуги, поділитися оновленнями безпеки та залишатися на зв'язку зі своєю аудиторією.
Окрім того, домен app має вбудовану функцію безпеки. Він включений до HSTS preload list, а тому сайти, які мають SSL-сертифікат, за замовчуванням завантажуватимуться через протокол HTTPS.
Поширені запитання про домен .app
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .app.