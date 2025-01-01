Домен .app

.app – це загальний домен верхнього рівня (gTLD), призначений для окремих осіб або компаній, які хочуть створити сайт для реклами комп'ютерних програм або мобільних додатків. Розширення .app було представлене в рамках програми ICANN New gTLD, яка вводить нові домени верхнього рівня в систему доменних імен.

Google придбав цей домен у 2015 році та став його офіційним реєстратором.

Компанія включила TLD до HSTS preload list, а тому сайти з доменом .app за замовчуванням завантажуватимуться через протокол HTTPS в усіх сучасних браузерах. Власникам не потрібна окрема реєстрація чи налаштування HSTS, однак вони мають встановити SSL-сертифікат, щоб активувати протокол.

Ось чому .app вважають більш безпечним, ніж інші TLD.