Saia na frente com um domínio .ai

A extensão .ai é um domínio de nível superior com código de país (ccTLD) da Anguilla, uma pequena ilha do Caribe. Mas, atualmente, ela ficou muito popular entre as startups e empresas do ramo que querem seus domínios relacionados à inteligência artificial.

Vários empreendedores e startups de sucesso no mercado de tecnologia já usam o domínio .ia. Agora é a sua vez de se manter por dentro das tendências do mercado e registrar o seu domínio .ai.