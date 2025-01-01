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₺ 3.915,99%20 İNDİRİM₺ 3.133,98 /yıl
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.ai Domain Kaydı ile Hep Önde Kalın
.ai alan adı, küçük bir Karayip adası olan Anguilla için ülke kodu üst düzey domain (ccTLD) olarak tanıtıldı. Günümüzde çoğunlukla yapay zeka geliştiricileri tarafından kullanılan, başlangıç dünyası için tercih edilen bir tercih.
Binlerce başarılı teknoloji girişimci bu uzantıyı kullanmakta. Hemen.ai alan adı kaydederek rakiplerinizin bir adım önüne geçin.
.ai Alan Adları Buna Değer Mi?
.ai alan adları, Yapay zeka işletmeleri ve yeni başlayanlar için popüler seçeneklerdir. Bunun nedeni, YZ'nın e-ticaret web sitelerindeki otomatik önerilerden akıllı çiftçiliğe kadar birçok sektörün önemli bir parçası haline gelmesi ve gelecekte daha da gelişecek olması.
Bir teknoloji şirketiniz varsa veya yapay zekanın hızlı büyümesi sizi heyecanlandırıyorsa, yenilikçi ve fütüristik fikirlerinizi sergilemenin en iyi yolu.ai alan adı kayıt etmektir.
.ai alan adı nispeten yeni olduğu için satın alma şansınız daha yüksektir, yani işletmeniz için mükemmel bir uzantı satın alabilirsiniz ve bunun için Anguilla'da olmanıza da gerek yok.
.ai Domain SSS
.ai domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.