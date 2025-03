Vale la pena registrare domini .ai?

I nomi di dominio .ai sono le scelte popolari per le aziende e le startup di intelligenza artificiale. Questo perché l'intelligenza artificiale è diventata una parte essenziale di molti settori, dalle raccomandazioni automatiche nei siti web di e-commerce all'agricoltura intelligente, e sarà ancora più avanzata in futuro.

Se hai una startup tecnologica o sei entusiasta della rapida crescita dell'intelligenza artificiale, non c'è modo migliore per mostrare le tue idee innovative e futuristiche se non registrando un dominio .ai.

Poiché il dominio .ai è relativamente nuovo, la sua disponibilità è maggiore, il che significa che puoi acquistare un'estensione perfetta per la tua attività e non è nemmeno necessario essere ad Anguilla per ottenerla.