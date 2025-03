.site è un dominio di primo livello generico (gTLD). Di tutti i nomi di dominio, questo vanta il tipo di neutralità che significa che chiunque su internet può usarlo.

Gli sviluppatori web, gli artisti, le aziende e gli hobbisti utilizzano tutti .site per i loro siti. Forse hai bisogno di un negozio online per la tua attività fisica? O forse gestisci una squadra sportiva che ha bisogno di una presenza online? Un indirizzo .site è perfetto per te.