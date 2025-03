Miksi valita .site-domainpääte?

Ihmiset valitsevat .site-päätteen monista eri syistä. Koska kyseessä on suhteellisen uusi pääte, se valitaan usein siksi, että .com- tai .org-päätteiset vaihtoehdot on jo varattu.

Lisäksi se sopii kaikille toimialoille, eikä se vaaranna brändisi eheyttä. .site-domainin merkitys ymmärretään maailmanlaajuisesti. Kaikessa yksinkertaisuudessaan – se on verkkosivusto.