Ei, .org ja .com ovat kaksi eri domainpäätettä.

.org on usein ei-kaupallisten organisaatioiden käytössä, kun taas .com on suositumpi yritysten keskuudessa. Jos haluat luoda verkkokaupan tai julkaista palvelusivuston, suosittelemme .com-domainin rekisteröimistä. Jos taas pyörität voittoa tavoittelematonta järjestöä, on .org sopivampi. Tämä pääte viestii voittoa tavoittelemattomien järjestöjen vierailijoille siitä, että järjestö ei tavoittele ainoastaan tuottoa.