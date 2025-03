No, .org y .com no son iguales.

Si bien .org es usado para organizaciones no comerciales, .com tiene mayor renombre entre los que dirigen una empresa. Para crear una tienda en línea o publicar una página web de servicios, te aconsejamos registrar un dominio .com. No obstante, si gestionas una organización sin fines de lucro, .org es ideal. Para las organizaciones sin fines de lucro, esta extensión les hace saber a los visitantes que no todo son ingresos.