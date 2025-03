.org domēns vieno cilvēkus

Kā viens no sākotnējiem augstākā līmeņa domēniem .org ir viens no atpazīstamākajiem domēna paplašinājumiem pasaulē. To parasti saista ar bezpeļņas organizācijām, kas kalpo sabiedrības interesēm — sākot ar labdarības organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un beidzot ar sabiedrisko pakalpojumu projektiem.