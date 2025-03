.io ir Indijas okeāna Britu teritorijas valsts koda augstākā līmeņa domēns (ccTLD). Tagad to plaši izmanto kā vispārēju augstākā līmeņa domēnu (gTLD) tehnoloģiju pasaulē, jo I/O nozīmē ievadi/izvadi. Tādēļ Google vairs nesaista to ar noteiktu valsti, kas nozīmē, ka .io vietne var tikt ierindota meklēšanas rezultātos jebkurā vietā pasaulē, tāpat kā .com vietne.

Greenhouse.io , Opensea.io un Etherscan.io ir daži tehnoloģiju vietņu piemēri, kurās tiek izmantots šis populārais TLD.