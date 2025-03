.io ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für das britische Territorium im Indischen Ozean. Sie ist als generische Top-Level-Domain (gTLD) in der Tech-Welt weit verbreitet, da I/O für Input/Output steht. Aus diesem Grund ist Google nicht mehr an ein bestimmtes Land gebunden, was bedeutet, dass eine .io-Website überall auf der Welt in den Suchergebnissen auftauchen kann, genau wie eine .com-Website.

Greenhouse.io, Opensea.io und Etherscan.io sind einige Beispiele für Tech-Websites, die diese beliebte TLD verwenden.