Nein. .com gehört zu den generischen Top-Level-Domains. Sie ist nicht an eine bestimmte Region oder Branche gebunden und damit eine der beliebtesten Domainendungen der Welt. Sie ist eine gute Wahl, wenn Sie Ihr Unternehmen auch in anderen Ländern als Ihrem Heimatland ausbauen wollen.

.com.au hingegen ist eine länderspezifische Second-Level-Domain für Unternehmen mit einer Präsenz in Australien. Sie ist eine bessere Option für Marken, deren Hauptzielmarkt in Australien liegt.