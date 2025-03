Sowohl .co als auch .com sind glaubwürdig und beliebt, insbesondere bei Unternehmen. .com ist mit über 230 Millionen Registrierungen weiter verbreitet und existiert schon länger als .co. Obwohl die meisten Internetnutzer mit .com vertrauter sein dürften, ist es schwierig, einen geeigneten Domainnamen mit dieser Endung zu finden.

In einem übersättigten .com-Markt ist es mit .co einfacher, schneller eine einprägsame Domain zu bekommen. .co-Domains können auch ausgezeichnete Domain-Hacks sein, wie dis.co und ta.co.