.co Domain İle Hemen Tanının
₺ 1.370,99%20 İNDİRİM₺ 1.096,99 /yıl
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Başlangıçta Kolombiya web siteleri için kullanılan .co uzantısı, kurumsal dünyada en çok talep gören alan adı uzantılarından biri haline geldi. Twitter, Apple ve Google .co domain uzantısı aldı ve artık bu genel üst düzey alan adı ile internette adınızı duyurma sırası sizde.
Girişimcilik ilginizi çekmiyor mu? "co" harfleri ile hayal gücünüzü konuşturun! ta.co veya gen.co gibi domainlerle topluluk veya konser adı oluşturabilirsiniz. Bu alan adı uzantısının tek sınırı hayal gücünüzdür.
Neden .co Domain Almalısınız?
Unutulmaz bir alan adı arıyorsunuz ancak birisi .com uzantısını zaten almış mı? Bu TLD ile hayallerinizdeki site uzantısını kapma şansınız daha yüksek.
.co alan adı uzantısı herkes tarafından kullanılabilir ve dünya çapında tanınır. SEO konusunda endişelenmenize gerek kalmadan uluslararası bir kitleyi cezbedin.
.co Domain SSS
.co domain hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.