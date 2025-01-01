.co Domain İle Büyük İsimlere Katılın

Başlangıçta Kolombiya web siteleri için kullanılan .co uzantısı, kurumsal dünyada en çok talep gören alan adı uzantılarından biri haline geldi. Twitter, Apple ve Google .co domain uzantısı aldı ve artık bu genel üst düzey alan adı ile internette adınızı duyurma sırası sizde.

Girişimcilik ilginizi çekmiyor mu? "co" harfleri ile hayal gücünüzü konuşturun! ta.co veya gen.co gibi domainlerle topluluk veya konser adı oluşturabilirsiniz. Bu alan adı uzantısının tek sınırı hayal gücünüzdür.