Hem .co hem de .com, özellikle işletmeler için güvenilir ve popülerdir. .com, 230 milyondan fazla kayıtla daha yaygın olarak ve .co'dan daha uzun süredir kullanılmaktadır. Çoğu İnternet kullanıcısı .com'a daha aşina olsa da, bu uzantıyla alınabilir bir alan adı bulmak zordur.

Aşırı doymuş bir .com pazarında, .co'yu seçmek akılda kalıcı bir alan adını daha hızlı almayı kolaylaştırır. .co alan adları kelime oyunlarına izin verir; dis.co ve ta.co gibi mükemmel sözcükler bulabilirsiniz.