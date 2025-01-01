Was ist die .pt-Domain?

.pt ist die länderspezifische Domain Portugals – des ältesten Landes Europas. Einst eine bedeutende Seemacht, wird die Amtssprache Portugals heute von über 200 Millionen Menschen weltweit gesprochen.

Registrieren Sie eine .pt-Domain und zeigen Sie Ihren Kunden, dass Ihre Website alle Portugiesischsprachigen anspricht – ganz gleich, wo sie leben.