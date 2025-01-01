Gewinnen Sie portugiesische Kunden mit einer .pt-Domain
Was ist die .pt-Domain?
.pt ist die länderspezifische Domain Portugals – des ältesten Landes Europas. Einst eine bedeutende Seemacht, wird die Amtssprache Portugals heute von über 200 Millionen Menschen weltweit gesprochen.
Registrieren Sie eine .pt-Domain und zeigen Sie Ihren Kunden, dass Ihre Website alle Portugiesischsprachigen anspricht – ganz gleich, wo sie leben.
Warum eine .pt-Domain registrieren?
Wenn Sie ein neues Unternehmen gründen oder eine Niederlassung in Portugal eröffnen möchten, hilft Ihnen eine .pt-Domain dabei, schneller Vertrauen auf dem lokalen Markt aufzubauen. Ihre Website erscheint außerdem bei relevanten Suchanfragen in Portugal – das bedeutet mehr qualifizierte Leads.
Darüber hinaus schützt die Registrierung Ihrer .pt-Domain davor, dass Domainhändler oder Hacker sie sich sichern. So stellen Sie sicher, dass Nutzer immer auf Ihre offizielle Website statt auf betrügerische Nachahmer gelangen.