Ab 7,45 €/Mon. - keine zusätzlichen Gebühren
Stellen Sie Ihre Node.js-Frontend-Webanwendung bereit.
Veröffentlichen Sie React-, Next.js-, Vite- und andere Webanwendungen in wenigen Minuten. Sie programmieren, wir kümmern uns um den Betrieb. Schnelle Bereitstellung, keine versteckten Kosten, kein DevOps-Aufwand.
Wir unterstützen 1 Million Entwickler weltweit.
Alles Wesentliche. Kein Schnickschnack.
Erschwinglich
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Ein monatlicher Festpreis – keine versteckten Kosten.
Vollständig verwaltet
Sie programmieren, wir halten die Server online. Server und Sicherheit – alles abgedeckt.
Integrierte Leistung
Hostinger CDN, WAF und DDoS-Schutz inklusive.
Code-First
Direkt aus der IDE bereitstellen – VS Code, Cursor, Claude oder ein beliebiger KI-Assistent.
Leistungsstarkes integriertes Ökosystem
Kostenlose Domain und geschäftliche E-Mail-Adresse für 1 Jahr, plus kostenlose verwaltete SSL-Zertifikate.
Funktioniert mit Ihrem Stack
Funktioniert mit React, Next.js, Vite, Vue.js und anderen. Keine Abhängigkeiten. Gestalten Sie Ihre Projekte ganz nach Ihren Vorstellungen.
Schickt uns euren Code. Wir kümmern uns um den Rest.
1. Verbinden Sie Ihr Projekt
Verbinde dich mit GitHub, lade eine ZIP-Datei hoch oder stelle sie über den KI-Code-Assistenten bereit.
Ihr Framework wird automatisch erkannt, die Build-Befehle werden ausgeführt und Sie sind bereit für die Auslieferung.
2. Sofortiger Einsatz
Starten Sie Ihre Node.js-Webanwendung in Sekundenschnelle
Server, Sicherheit und Skalierung – alles abgedeckt. (Backend-Unterstützung folgt in Kürze)
3. Verwalten und skalieren
Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie mit Zuversicht
Leistung überwachen, Domänen zuordnen und automatisch neu bereitstellen.
Direkt aus der IDE bereitstellen. Kein Dashboard erforderlich.
Empfohlener Serverstandort:
Überprüfung...
Lokale Bereitstellung. Globale Reichweite.
Wählen Sie einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs weltweit: Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
Ein monatlicher Preis, keine versteckten Gebühren
Cloud Startup
Optimiert für Unternehmen und E-Commerce Websites
Ressourcen
+ Monate GRATIS
Für eine Laufzeit von 48-Monaten. € 23.99/Monat, wenn Sie verlängern
Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.