Stellen Sie Ihre Node.js-Frontend-Webanwendung bereit.

Welche Frameworks werden unterstützt?

Wir erkennen und unterstützen automatisch alle gängigen modernen Frontend-Frameworks – React, Next.js, Nuxt.js, Vue.js, Vite, Parcel, Preact und React Router – direkt nach der Installation (weitere Frameworks folgen in Kürze). Manuelle Konfiguration oder YAML-Dateien sind nicht erforderlich. Verbinden Sie sich einfach mit GitHub oder laden Sie eine ZIP-Datei hoch, und wir kümmern uns um den Rest.