Stellen Sie Ihre Node.js-Frontend-Webanwendung bereit.

Wir unterstützen 1 Million Entwickler weltweit.

Alles Wesentliche. Kein Schnickschnack.

Erschwinglich

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Ein monatlicher Festpreis – keine versteckten Kosten.

Vollständig verwaltet

Sie programmieren, wir halten die Server online. Server und Sicherheit – alles abgedeckt.

Integrierte Leistung

Hostinger CDN, WAF und DDoS-Schutz inklusive.

Code-First

Direkt aus der IDE bereitstellen – VS Code, Cursor, Claude oder ein beliebiger KI-Assistent.

Leistungsstarkes integriertes Ökosystem

Kostenlose Domain und geschäftliche E-Mail-Adresse für 1 Jahr, plus kostenlose verwaltete SSL-Zertifikate.

Funktioniert mit Ihrem Stack

Funktioniert mit React, Next.js, Vite, Vue.js und anderen. Keine Abhängigkeiten. Gestalten Sie Ihre Projekte ganz nach Ihren Vorstellungen.

Schickt uns euren Code. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

Verbinde dich mit GitHub, lade eine ZIP-Datei hoch oder stelle sie über den KI-Code-Assistenten bereit.

Ihr Framework wird automatisch erkannt, die Build-Befehle werden ausgeführt und Sie sind bereit für die Auslieferung.

2. Sofortiger Einsatz

Starten Sie Ihre Node.js-Webanwendung in Sekundenschnelle

Server, Sicherheit und Skalierung – alles abgedeckt. (Backend-Unterstützung folgt in Kürze)

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie mit Zuversicht

Leistung überwachen, Domänen zuordnen und automatisch neu bereitstellen.

Direkt aus der IDE bereitstellen. Kein Dashboard erforderlich.

Agentic Deployment verbindet Ihre IDE mit der von Hostinger verwalteten Infrastruktur und ermöglicht so schnelle, codebasierte Anwendungsbereitstellungen – direkt aus Ihrem Editor oder über GitHub für Versionskontrolle und Teamzusammenarbeit. Starten Sie Node.js-Webanwendungen, PHP- oder WordPress-Projekte, ohne Ihren Entwicklungsfluss zu unterbrechen.

Empfohlener Serverstandort:

Lokale Bereitstellung. Globale Reichweite.

Wählen Sie einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs weltweit: Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.

Cloud Startup

Optimiert für Unternehmen und E-Commerce Websites

Ressourcen

5 Node.js frontend web apps
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
100 GB NVMe Speicher
2 000 000 Inodes (Dateien und Verzeichnisse)
100 PHP-Worker
100 Websites
