Desde AR$ 14.399,00/mes - sin cargos adicionales
Despliega tu aplicación web frontend Node.js
Crea aplicaciones web con React, Next.js, Vite y otras plataformas en minutos. Tú programas, nosotros ejecutamos. Despliegues rápidos, sin sorpresas en la factura, sin DevOps.
Asequible
La mejor relación calidad-precio del mercado. Un único precio mensual, sin sorpresas.
Totalmente gestionado
Tú programas, nosotros lo mantenemos en línea. Servidores y seguridad: nos encargamos.
Rendimiento integrado
Incluye CDN de Hostinger, WAF y protección DDoS.
Primero el código
Implemente directamente desde su IDE: VS Code, Cursor, Claude o cualquier asistente de IA.
Potente ecosistema integrado
Dominio y correo electrónico empresarial gratuitos durante 1 año, además de certificados SSL gestionados gratuitos.
Funciona con tu pila
Funciona con React, Next.js, Vite, Vue.js y otros. Sin ataduras. Crea a tu manera.
Sube tu código. Nosotros nos encargamos del resto.
1. Conecta tu proyecto
Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o realiza la implementación desde el asistente de código de IA.
Tu framework se detecta automáticamente, los comandos de compilación se procesan y ya estás listo para el lanzamiento.
2. Despliegue instantáneo
Lanza tu aplicación web Node.js en segundos.
Servidores, seguridad y escalabilidad: todo resuelto. (Soporte para backend próximamente)
3. Gestionar y escalar
Mantén el control y crece con confianza.
Supervisar el rendimiento, mapear dominios y volver a implementar automáticamente.
Implementa directamente desde el IDE. No necesitas panel de control.
El despliegue ágil conecta tu IDE con la infraestructura gestionada de Hostinger, lo que permite despliegues rápidos de aplicaciones, con el código como prioridad, directamente desde tu editor o a través de GitHub para el control de versiones y la colaboración en equipo.
Lanza aplicaciones web Node.js, proyectos PHP o WordPress sin interrumpir tu flujo de trabajo de codificación.
Un precio mensual único, sin cargos ocultos
Cloud Startup
Ideal para empresas y webs de ecommerce
