Desde AR$ 14.399,00/mes - sin cargos adicionales

Despliega tu aplicación web frontend Node.js

Crea aplicaciones web con React, Next.js, Vite y otras plataformas en minutos. Tú programas, nosotros ejecutamos. Despliegues rápidos, sin sorpresas en la factura, sin DevOps.

Dominio gratis durante 1 año Correo electrónico empresarial gratuito durante 1 año Certificados SSL gestionados gratuitos
Tenés 30 días de garantía de devolución
Despliega tu aplicación web frontend Node.js

Impulsando a 1 millón de desarrolladores en todo el mundo

Todo lo esencial. Nada de tonterías.

Asequible

La mejor relación calidad-precio del mercado. Un único precio mensual, sin sorpresas.

Totalmente gestionado

Tú programas, nosotros lo mantenemos en línea. Servidores y seguridad: nos encargamos.

Rendimiento integrado

Incluye CDN de Hostinger, WAF y protección DDoS.

Primero el código

Implemente directamente desde su IDE: VS Code, Cursor, Claude o cualquier asistente de IA.

Potente ecosistema integrado

Dominio y correo electrónico empresarial gratuitos durante 1 año, además de certificados SSL gestionados gratuitos.

Funciona con tu pila

Funciona con React, Next.js, Vite, Vue.js y otros. Sin ataduras. Crea a tu manera.

Sube tu código. Nosotros nos encargamos del resto.

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o realiza la implementación desde el asistente de código de IA.

Tu framework se detecta automáticamente, los comandos de compilación se procesan y ya estás listo para el lanzamiento.

2. Despliegue instantáneo

Lanza tu aplicación web Node.js en segundos.

Servidores, seguridad y escalabilidad: todo resuelto. (Soporte para backend próximamente)

3. Gestionar y escalar

Mantén el control y crece con confianza.

Supervisar el rendimiento, mapear dominios y volver a implementar automáticamente.

Nuevo

Implementa directamente desde el IDE. No necesitas panel de control.

El despliegue ágil conecta tu IDE con la infraestructura gestionada de Hostinger, lo que permite despliegues rápidos de aplicaciones, con el código como prioridad, directamente desde tu editor o a través de GitHub para el control de versiones y la colaboración en equipo.

Lanza aplicaciones web Node.js, proyectos PHP o WordPress sin interrumpir tu flujo de trabajo de codificación.

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Despliegue local. Alcance global.

Elige una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN en todo el mundo: Norteamérica, Europa, Asia, Sudamérica, Sudáfrica y Australia.

Despliegue local. Alcance global.

Un precio mensual único, sin cargos ocultos

Empieza con total confianza. Nuestra garantía de devolución de dinero de 30 días significa que no corres ningún riesgo.

