De la 7,45 €/lună - fără taxe suplimentare

Implementează aplicația web frontend Node.js

Livrați React, Next.js, Vite și alte aplicații web în câteva minute. Dumneavoastră programați, noi rulăm. Implementări rapide, fără facturi surpriză, zero DevOps.

Domeniu gratuit timp de 1 an E-mail de afaceri gratuit timp de 1 an SSL-uri gestionate gratuite
30 zile garanție necondiționată
Sprijinind 1 milion de dezvoltatori din întreaga lume

Toate lucrurile esențiale. Fără prostii.

Accesibil

Cel mai bun raport calitate-preț de pe piață. Un singur preț lunar - fără surprize.

Complet gestionat

Tu programezi, noi păstrăm totul online. Serverele și securitatea — ne ocupăm de noi.

Performanță încorporată

Protecție Hostinger CDN, WAF și DDoS inclusă.

Cod pe primul loc

Implementează direct din IDE - VS Code, Cursor, Claude sau orice asistent AI.

Ecosistem puternic încorporat

Domeniu și e-mail de afaceri gratuite timp de 1 an, plus SSL-uri gestionate gratuite.

Funcționează cu stiva ta

Funcționează cu React, Next.js, Vite, Vue.js și altele. Fără restricții. Construiește-ți propriul stil.

Trimiteți codul. Ne ocupăm noi de aici.

1. Conectați-vă proiectul

Conectați-vă la GitHub, încărcați un cod poștal sau implementați din asistentul de codare AI

Framework-ul tău este detectat automat, comenzile de compilare sunt gestionate și ești gata de livrare.

2. Implementați instantaneu

Lansează aplicația web Node.js în câteva secunde

Servere, securitate și scalare — toate asigurate. (Suport backend disponibil în curând)

3. Gestionați și scalați

Păstrează controlul și scalează cu încredere

Monitorizați performanța, mapați domeniile și redistribuiți automat.

Implementați direct din IDE. Nu este nevoie de tablou de bord

Agentic Deployment conectează IDE-ul tău la infrastructura gestionată de Hostinger, permițând implementări rapide de aplicații, axate pe cod - direct din editorul tău sau prin GitHub pentru controlul versiunilor și colaborarea în echipă.

Lansează aplicații web Node.js, proiecte PHP sau WordPress fără a părăsi fluxul de codare.

Implementare locală. Acoperire globală

Alege o locație de server sau o rețea CDN aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date și rețele CDN în întreaga lume: America de Nord, Europa, Asia, America de Sud, Africa de Sud și Australia.

Un preț lunar, fără taxe ascunse

Începeți cu încredere deplină. Garanția noastră de returnare a banilor în 30 de zile înseamnă că este fără riscuri.

Cloud Startup

Optimizat pentru site-uri de afaceri și ecommerce.

Resurse

5 Node.js frontend web apps
2 nuclee CPU
3 GB RAM
100 GB NVMe de stocare
2 000 000 inoduri (fișiere și directoare)
100 PHP workers
100 site-uri web
7,45  € /lună

Domeniu gratuit timp de 1 an
SSL nelimitat
7 zile de probă Horizons
10 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an
Găzduire gestionată pentru aplicații frontend WordPress, WooCommerce și Node.js
CDN inclus
Adresă IP dedicată
Asistență expertă prioritară 24/7
30 de zile garanție necondiționată
Pregătit pentru SEO cu AI
Vezi toate caracteristicile

Întrebări frecvente

Ce framework-uri sunt acceptate?

Cum diferă acest lucru de găzduirea VPS?

Există vreo limită de trafic sau o taxă pentru depășire?

Pot implementa repozitorii private GitHub?

Există asistență gratuită pentru migrare?