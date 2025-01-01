Desde MX$ 129.99/mes. Sin cargos adicionales.

Implementa tu app web Node.js

Publica apps web con React, Next.js, Vite y otras plataformas en minutos. Tú programas, nosotros ejecutamos. Implementaciones rápidas, sin sorpresas en la factura, sin DevOps.

Implementa tu app web Node.js

Todo lo esencial. Sin complicaciones.

Asequible

La mejor relación calidad-precio del mercado. Un precio mensual fijo, sin sorpresas.

Totalmente gestionado

Tú programas, nosotros lo mantenemos online. Nosotros nos encargamos de los servidores y la seguridad.

Rendimiento integrado

Incluye CDN de Hostinger, WAF y protección DDoS.

Centrado en el código

Implementa directamente desde el IDE: VS Code, Cursor, Claude o cualquier asistente de IA.

Potente ecosistema integrado

Email profesional y dominio gratis durante 1 año. Además, SSL gestionados gratis.

Funciona con tu pila

Funciona con React, Next.js, Vite, Vue.js y otros. Sin ataduras. Crea a tu manera.

Sube tu código. Nosotros nos encargamos del resto.

2. Implementación instantánea

Publica tu app web Node.js en segundos

Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza

Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a implementar automáticamente.

Nuevo

Implementa directamente desde el IDE. No necesitas panel de control.

La implementación con agentes conecta tu IDE a la infraestructura administrada de Hostinger, lo que permite implementaciones de apps rápidas y centradas en el código, directamente desde tu editor o mediante GitHub para el control de versiones y el trabajo en equipo.

Ejecuta apps web de Node.js, PHP o proyectos de WordPress sin salir de tu flujo de programación.

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.

Implementación local, alcance global

