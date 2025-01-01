Hacé deploy de tu app web Node.js
Desplegá apps de React, Next.js, Vite y otras apps web en minutos. Vos programás, nosotros lo ejecutamos. Rápidos, sin costos ocultos, cero DevOps.
Accesible
El mejor precio del mercado. Un monto mensual sin sorpresas.
Totalmente gestionado
Vos programás, nosotros lo mantenemos online. De los servidores y la seguridad nos encargamos nosotros.
Rendimiento integrado
CDN de Hostinger, WAF y protección DDoS incluidos.
El código primero
Hacé el deploy directo desde tu IDE: VS Code, Cursor, Claude o cualquier asistente con IA.
Ecosistema de calidad incorporado
Dominio y mail profesional gratis por 1 año + certificados SSL administrados gratis.
Funciona con tu stack
Funciona con React, Next.js, Vite, Vue.js y otros. Construí a tu manera, sin limitaciones.
Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto
1. Conectá tu proyecto
Conectá GitHub, subí un ZIP o hacé el deplot desde el asistente de código con IA
Tu framework se detecta automáticamente, se gestionan los comandos de compilación y todo queda listo para implementar.
2. Deploy al instante
Lanzá tu app web de Node.js en segundos
Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.
3. Gestioná y escalá
Mantené el control y escalá con seguridad
Monitoreá el rendimiento, mapeá dominios y volvé a desplegar automáticamente.
Implementación directo desde tu IDE, sin necesidad de panel
Agentic Deployment conecta tu IDE con la infraestructura gestionada de Hostinger y permite desplegar apps de forma rápida y enfocada en el código, ya sea directo desde tu editor o vía GitHub para control de versiones y trabajo en equipo.
Lanzá apps web en Node.js, PHP o proyectos de WordPress sin cortar tu flujo de programación
Ubicación de servidor recomendada:
Verificando...
Implementación local, alcance mundial
Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
Un precio mensual único, sin costos ocultos
Cloud Startup
Ideal para empresas y webs de ecommerce
Recursos
+ meses GRATIS
Por un plazo de 48 meses. AR$ 50499 por mes al renovar
El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.
Podés pagar en hasta 12 cuotas