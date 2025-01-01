Desde AR$ 14.399,00/mes, sin costos adicionales

Hacé deploy de tu app web Node.js

Desplegá apps de React, Next.js, Vite y otras apps web en minutos. Vos programás, nosotros lo ejecutamos. Rápidos, sin costos ocultos, cero DevOps.

Dominio gratis por 1 año Email profesional gratis por 1 año SSL gestionados gratuitos
Tenés 30 días de garantía de devolución
Empoderando a más de 1 millón de desarrolladores en todo el mundo

Todo lo esencial, nada de pavadas.

Accesible

El mejor precio del mercado. Un monto mensual sin sorpresas.

Totalmente gestionado

Vos programás, nosotros lo mantenemos online. De los servidores y la seguridad nos encargamos nosotros.

Rendimiento integrado

CDN de Hostinger, WAF y protección DDoS incluidos.

El código primero

Hacé el deploy directo desde tu IDE: VS Code, Cursor, Claude o cualquier asistente con IA.

Ecosistema de calidad incorporado

Dominio y mail profesional gratis por 1 año + certificados SSL administrados gratis.

Funciona con tu stack

Funciona con React, Next.js, Vite, Vue.js y otros. Construí a tu manera, sin limitaciones.

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

Conectá GitHub, subí un ZIP o hacé el deplot desde el asistente de código con IA

Tu framework se detecta automáticamente, se gestionan los comandos de compilación y todo queda listo para implementar.

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web de Node.js en segundos

Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá con seguridad

Monitoreá el rendimiento, mapeá dominios y volvé a desplegar automáticamente.

Novedad

Implementación directo desde tu IDE, sin necesidad de panel

Agentic Deployment conecta tu IDE con la infraestructura gestionada de Hostinger y permite desplegar apps de forma rápida y enfocada en el código, ya sea directo desde tu editor o vía GitHub para control de versiones y trabajo en equipo.

Lanzá apps web en Node.js, PHP o proyectos de WordPress sin cortar tu flujo de programación

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.

Implementación local, alcance mundial

Un precio mensual único, sin costos ocultos

Empezá con total tranquilidad. Si algo no te convence, tenemos garantía de devolución de 30 días.

Cloud Startup

Ideal para empresas y webs de ecommerce

Startup
Professional
Enterprise

Recursos

5 apps web Node.js
NUEVO
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
100 GB de almacenamiento NVMe
2 000 000 inodos (archivos y directorios)
100 PHP Workers
100 sitios web
AR$ 54.299,00AHORRÁ UN 73%
AR$  14.399,00 /mes

+ meses GRATIS

Por un plazo de 48 meses. AR$ 50499 por mes al renovar

Dominio gratis por 1 año
SSL ilimitado
GRATIS
Prueba de Horizons por 7 días
GRATIS
10 casillas por sitio web gratis por 1 año
GRATIS
Hosting administrado para WordPress, WooCommerce y apps Node.js
CDN incluida
Dirección IP dedicada
Soporte prioritario 24/7
NUEVO
Garantía de reembolso de 30 días
SEO resuelto con IA
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

Preguntas frecuentes

¿Qué frameworks son compatibles?

¿En qué se diferencia esto del hosting VPS?

¿Hay algún límite de tráfico o cargo por excedente?

¿Puedo hacer deploy desde repositorios privados de GitHub?

¿Brindan soporte para migración gratuita?