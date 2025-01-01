Juuruta oma Node.js veebirakendus
Laadi React, Next.js, Vite ja muud veebirakendused minutitega. Sina kodeerid, meie käitame. Kiire juurutamine, ootamatuid arveid pole, null DevOpsi.
Toetab 1+ mln arendajat üle maailma
Kõik oluline. Mitte mingit jama.
Taskukohane
Parim hinna ja kvaliteedi suhe turul. Üks kuu hind – mingeid üllatusi pole.
Täielikult hallatud
Sina kodeerid, meie hoiame seda võrgus. Serverid ja turvalisus – teeme sinu eest.
Sisseehitatud jõudlus
Hostingeri CDN, WAF ja DDoS-kaitse on hinna sees.
Koodipõhine
Juuruta otse IDE-st – VS Code, Cursor, Claude või mõni muu AI-assistent.
Sisseehitatud võimas ökosüsteem
Tasuta domeen ja ärimeil üheks aastaks, lisaks tasuta hallatavad SSL-id.
Töötab sinu virnaga
Töötab Reacti, Next.jsi, Vite'i, Vue.jsi ja teistega. Mingit sidet pole. Loo oma moodi.
Lisa oma kood. Meie jätkame siit.
1. Ühenda oma projekt
Ühenda GitHubiga, laadi üles ZIP-fail või juuruta AI koodiassistendi kaudu
Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptid on käsitsetud ja oled saatmiseks valmis.
2. Juuruta koheselt
Käivita oma Node.js veebirakendus sekunditega
Serverid, turvalisus ja skaleerimine — kõige eest on hoolitsetud.
3. Halda ja skaleeri
Säilita kontroll ja laiene enesekindlalt
Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta automaatselt ümber.
Juuruta otse IDE-st. Halduspaneeli pole vaja
Agentide juurutamine ühendab sinu IDE Hostingeri hallatava infrastruktuuriga, võimaldades kiiret ja koodipõhist rakenduste juurutamist – otse sinu redigeerijast või GitHubi kaudu versioonikontrolli ja meeskonnatöö jaoks.
Käivita Node.js veebirakendusi, PHP- või WordPressi projekte ilma kodeerimisprotsessist lahkumata.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.
Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Ühe kuu tasu, ei mingeid varjatud tasusid
Cloud Startup
Optimeeritud ettevõtete ja e-poodide veebilehtede jaoks
Ressursid
+ kuud TASUTA
48-kuuliseks perioodiks. € 23.99/ kuus uuendamisel
Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.