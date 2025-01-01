Juuruta oma Node.js veebirakendus

See on täielikult hallatud veebimajutus — hoolitseme tööaja, skaleerimise ja turvalisuse eest, sa ei pea serveriga tegelema. VPS on hea, kui vajad administraatoriõiguseid ja täielikku kontrolli.

Hallatud Node.js veebirakenduste veebimajutus on arendajatele, kes tahavad kohe juurutada ning DevOps-i vahele jätta.