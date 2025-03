Kuigi mõlemad lahendused on mõeldud mitte-tehnilistele kasutajatele, teenivad nad erinevaid eesmärke.

Hostinger Horizons on koodivaba AI-põhine rakenduste generaator, mis võimaldab sul luua oma soovile vastavaid veebirakendusi. Need rakendused toimivad veebilehitsejas ja kasutajad kasutavad neid interneti vahendusel. Veebirakendusi saab kasutada mis tahes seadme kaudu, millel on internetiühendus ja neid on lihtne muuta, sest muudatusi tehakse serveri kaudu.

Seetõttu sobivad need ideaalselt ettevõtjatele ja asutajatele, kes vajavad kohandatud tarkvaralahendusi. Hostinger Horizonsiga saad veebirakenduse AI-abil lihtsasti luua ja sa ei pea selleks arendajat palkama.

Hostingeri AI-põhine veebilehe koostaja aitab sul aga luua veebilehti, nagu blogid, portfooliod ja e-poed.

Kokkuvõttes on Hostinger Horizons tööriist kohandatud veebirakenduste loomiseks, samas kui Hostingeri AI-põhine veebilehe koostaja on mõeldud veebilehtede loomiseks.