Avalda oma veebipood hõlpsasti

Saad iga kell oma poodi hallata, klõpsates "Integratsioonid" → "Veebipood".

Kui see on ühendatud, näed linke, mis suunavad sind sisseehitatud poehaldurisse. Seal saad hallata tooteid, makseid ja muud ilma ühegi promptita.

Kui tahad redigeerida veebipoe välimust (näiteks tootenimekirja paigutus), vestlie AI-ga, et muudatusi teha.