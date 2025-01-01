Avalda oma veebipood hõlpsasti
Loo pood lihtsalt AI-ga vesteldes ja halda hõlpsasti tooteid, tellimusi, makseid ja muud sisseehitatud veebipoe integratsiooniga.
Hõlbus poe haldus
Lai tootetüüpide valik
Alusta hõlpsalt füüsiliste ja digitaalsete toodete, kinkekaartide müümist ning annetuste vastuvõtmist.
Loo AI abil kiirelt tooteid
Lihtsalt lae üles oma toodete pildid ja AI loob automaatselt sulle tootekirjeldused. Saad alati neid vastavalt soovile redigeerida.
100+ turvalist makseviisi
Integratsioon toetab 100+ turvalist maksemeetodit. Saadaolev maksemeetod oleneb sinu poe riigist, valuutast ja klientide asukohast.
Seadista tarne, maksud ja allahindlused
Maksimeeri oma poe teenimispotentsiaali seadistades tarnetasud, maksustamisreeglid ja kohandatud allahindlused paari klõpsuga.
Jälgi laoseisu ja halda tellimusi
Ole informeeritud reaalajas laoseisu jälgijaga ja halda tellimust ostust tarneni.