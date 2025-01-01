Avalda oma veebipood hõlpsasti

Loo pood lihtsalt AI-ga vesteldes ja halda hõlpsasti tooteid, tellimusi, makseid ja muud sisseehitatud veebipoe integratsiooniga.

Krediitkaarti pole vaja

Avalda oma veebipood hõlpsasti

Ideest veebipoeni minutitega

Hostinger Horizonsiga on kaasas täielikult integreeritud veebipood, mille saad ühe klõpsuga ühendada.

Halda lihtsasti tooteid, tellimusi, makseid, tarnet ja muid funktsioone kolmanda osapoole tööriistadeta.

Ideest veebipoeni minutitega

Hõlbus poe haldus

Saa kõik füüsiliste ja digitoodete ning kinkekaartide müügiks vajalik ning võta vastu annetusi.

Lai tootetüüpide valik

Alusta hõlpsalt füüsiliste ja digitaalsete toodete, kinkekaartide müümist ning annetuste vastuvõtmist.

Loo AI abil kiirelt tooteid

Lihtsalt lae üles oma toodete pildid ja AI loob automaatselt sulle tootekirjeldused. Saad alati neid vastavalt soovile redigeerida.

100+ turvalist makseviisi

Integratsioon toetab 100+ turvalist maksemeetodit. Saadaolev maksemeetod oleneb sinu poe riigist, valuutast ja klientide asukohast.

Seadista tarne, maksud ja allahindlused

Maksimeeri oma poe teenimispotentsiaali seadistades tarnetasud, maksustamisreeglid ja kohandatud allahindlused paari klõpsuga.

Jälgi laoseisu ja halda tellimusi

Ole informeeritud reaalajas laoseisu jälgijaga ja halda tellimust ostust tarneni.

Kontseptsioonist kassasse minutitega

Vaata, kuidas oma poodi minutitega luua, kohandada ja käivitada - AI-valmistatud toodletest makseteni.

Oled valmis veebipoe käima lükkama?

Krediitkaarti pole vaja

Veebipoe KKK

Mida ma müüa saan?

Milliseid maksemeetodeid toetatakse?

Milliseid tarnemeetodeid toetatakse?

Kuidas veebipood projektiga ühendada?

Kuidas veebipoodi redigeerida?