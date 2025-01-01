Veröffentlichen Sie Ihren Online-Shop ganz einfach
Erstellen Sie Ihren Shop einfach durch Chatten mit der KI und verwalten Sie Produkte, Bestellungen, Zahlungen und mehr ganz einfach mit einer eingebauten Online-Shop-Integration.
Mühelose Shop-Verwaltung
Große Auswahl an Produkttypen
Verkaufen Sie ganz einfach physische und digitale Produkte, Geschenkkarten und nehmen Sie Spenden an.
Schnelles Erstellen von Produkten mit KI
Laden Sie einfach Bilder Ihrer Produkte hoch, und KI erstellt automatisch Produktbeschreibungen für Sie. Sie können sie jederzeit nach Wunsch bearbeiten.
Über 100 sichere Zahlungsoptionen
Die Integration unterstützt über 100 sichere Zahlungsmethoden. Die Verfügbarkeit der Zahlungsmethoden hängt vom Land und der Währung Ihres Shops ab und davon, wo Ihre Kunden ansässig sind.
Versand, Steuern und Rabatte konfigurieren
Maximieren Sie das Umsatzpotenzial Ihres Shops, indem Sie mit nur wenigen Klicks Versandkosten, Steuerregeln und individuelle Rabatte festlegen.
Lagerbestand verfolgen und Bestellungen abwickeln
Behalten Sie den Überblick: mit Echtzeit-Bestandsverfolgung und übersichtlicher Auftragsverwaltung vom Kauf bis zur Lieferung.