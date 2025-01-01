Pokrenite svoju online trgovinu na jednostavan način
Izradite svoju trgovinu jednostavnim razgovorom s umjetnom inteligencijom i jednostavno upravljajte proizvodima, narudžbama, plaćanjima i još mnogo toga uz ugrađenu integraciju online trgovine.
Jednostavno upravljanje trgovinom
Širok raspon vrsta proizvoda
Jednostavno počnite prodavati fizičke i digitalne proizvode, poklon kartice i primati donacije.
Brzo stvarajte proizvode uz AI
Samo prenesite slike svojih proizvoda, a umjetna inteligencija će automatski kreirati opise proizvoda za vas. Uvijek ih možete uređivati kako želite.
Više od 100 sigurnih opcija plaćanja
Integracija podržava više od 100 sigurnih načina plaćanja. Dostupnost načina plaćanja ovisi o zemlji vaše trgovine, valuti i mjestu gdje se nalaze vaši kupci.
Konfigurirajte dostavu, poreze i popuste
Maksimizirajte potencijal zarade svoje trgovine postavljanjem cijena dostave, poreznih pravila i prilagođenih popusta u samo nekoliko klikova.
Praćenje zaliha i upravljanje narudžbama
Ostanite informirani uz praćenje zaliha u stvarnom vremenu i jasno upravljanje narudžbama od kupnje do isporuke.