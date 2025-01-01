Pokrenite svoju online trgovinu na jednostavan način

Izradite svoju trgovinu jednostavnim razgovorom s umjetnom inteligencijom i jednostavno upravljajte proizvodima, narudžbama, plaćanjima i još mnogo toga uz ugrađenu integraciju online trgovine.

Nije potrebna kreditna kartica

Pokrenite svoju online trgovinu na jednostavan način

Od ideje do online trgovine za nekoliko minuta

Hostinger Horizons dolazi s potpuno integriranom online trgovinom s kojom se možete povezati samo jednim klikom.

Jednostavno upravljajte proizvodima, narudžbama, plaćanjima, dostavom i drugim značajkama bez korištenja alata trećih strana.

Od ideje do online trgovine za nekoliko minuta

Jednostavno upravljanje trgovinom

Nabavite sve što vam je potrebno za prodaju fizičkih i digitalnih proizvoda, poklon kartica i primanje donacija.

Širok raspon vrsta proizvoda

Jednostavno počnite prodavati fizičke i digitalne proizvode, poklon kartice i primati donacije.

Brzo stvarajte proizvode uz AI

Samo prenesite slike svojih proizvoda, a umjetna inteligencija će automatski kreirati opise proizvoda za vas. Uvijek ih možete uređivati kako želite.

Više od 100 sigurnih opcija plaćanja

Integracija podržava više od 100 sigurnih načina plaćanja. Dostupnost načina plaćanja ovisi o zemlji vaše trgovine, valuti i mjestu gdje se nalaze vaši kupci.

Konfigurirajte dostavu, poreze i popuste

Maksimizirajte potencijal zarade svoje trgovine postavljanjem cijena dostave, poreznih pravila i prilagođenih popusta u samo nekoliko klikova.

Praćenje zaliha i upravljanje narudžbama

Ostanite informirani uz praćenje zaliha u stvarnom vremenu i jasno upravljanje narudžbama od kupnje do isporuke.

Od ideje do košarice za nekoliko minuta

Pogledajte kako stvoriti, prilagoditi i pokrenuti svoju trgovinu u nekoliko minuta - od proizvoda izrađenih umjetnom inteligencijom do postavljanja plaćanja.

Spremni za pokretanje svoje online trgovine?

Nije potrebna kreditna kartica

Online trgovina - FAQ

Što mogu prodavati?

Koji su načini plaćanja podržani?

Koje su metode dostave podržane?

Kako mogu povezati online trgovinu sa svojim projektom?

Kako mogu urediti svoju internetsku trgovinu?