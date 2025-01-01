Izveido savu interneta veikalu bez piepūles

Izveido savu veikalu, tērzējot ar MI, un viegli pārvaldi produktus, pasūtījumus, maksājumus un daudz ko citu ar iebūvēto interneta veikala integrāciju.

Izveido savu interneta veikalu bez piepūles

No idejas līdz interneta veikalam dažās minūtēs

Hostinger Horizons piedāvā pilnībā integrētu interneta veikalu, kuru vari pievienot ar vienu klikšķi.

Viegli pārvaldi produktus, pasūtījumus, maksājumus, piegādi un citas lietas, neizmantojot trešo pušu rīkus.

Vienkārša veikala pārvaldība

Iegūsti visu nepieciešamo fizisko un digitālo produktu un dāvanu karšu pārdošanai un ziedojumu pieņemšanai.

Daudz dažādi produktu veidi

Sāc pārdot fiziskos un digitālos produktus, dāvanu kartes un pieņem ziedojumus bez piepūles.

Ātri izveido produktus ar MI

Vienkārši augšupielādē savu produktu attēlus, un MI automātiski izveidos produktu aprakstus tavā vietā. Tu vienmēr vari tos rediģēt pēc saviem ieskatiem.

100+ droši maksājuma veidi

Integrācija atbalsta 100+ drošus maksājuma veidus. Maksājuma veidu pieejamība ir atkarīga no tava veikala valsts, valūtas un klientu atrašanās vietas.

Piegādes, nodokļu un atlaižu konfigurēšana

Maksimizē sava veikala peļņas potenciālu, ar dažiem klikšķiem iestatot piegādes cenas, nodokļu noteikumus un pielāgotas atlaides.

Seko līdzi krājumiem un apstrādā pasūtījumus

Esi lietas kursā ar reāllaika inventāra izsekošanu un skaidru pasūtījumu pārvaldību no pirkuma līdz piegādei.

No idejas līdz gatavam veikalam dažās minūtēs

Noskaties, kā izveidot, pielāgot un palaist savu veikalu dažās minūtēs – no MI radītiem produktu aprakstiem līdz maksājumu iestatīšanai.

Gatavībā palaist savu interneta veikalu?

