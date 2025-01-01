Izveido savu interneta veikalu bez piepūles
Izveido savu veikalu, tērzējot ar MI, un viegli pārvaldi produktus, pasūtījumus, maksājumus un daudz ko citu ar iebūvēto interneta veikala integrāciju.
Vienkārša veikala pārvaldība
Daudz dažādi produktu veidi
Sāc pārdot fiziskos un digitālos produktus, dāvanu kartes un pieņem ziedojumus bez piepūles.
Ātri izveido produktus ar MI
Vienkārši augšupielādē savu produktu attēlus, un MI automātiski izveidos produktu aprakstus tavā vietā. Tu vienmēr vari tos rediģēt pēc saviem ieskatiem.
100+ droši maksājuma veidi
Integrācija atbalsta 100+ drošus maksājuma veidus. Maksājuma veidu pieejamība ir atkarīga no tava veikala valsts, valūtas un klientu atrašanās vietas.
Piegādes, nodokļu un atlaižu konfigurēšana
Maksimizē sava veikala peļņas potenciālu, ar dažiem klikšķiem iestatot piegādes cenas, nodokļu noteikumus un pielāgotas atlaides.
Seko līdzi krājumiem un apstrādā pasūtījumus
Esi lietas kursā ar reāllaika inventāra izsekošanu un skaidru pasūtījumu pārvaldību no pirkuma līdz piegādei.