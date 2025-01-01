Lanzá tu tienda online de forma simple
Creá tu tienda chateando con la IA. Gestioná fácilmente productos, pedidos, pagos y más con un ecommerce integrado.
Gestión de tienda sin esfuerzo
Amplia gama de tipos de productos
Empezá a vender fácilmente productos físicos y digitales, gift cards y recibí donaciones.
Subí productos con la IA
La IA puede crear descripciones de tus productos, solo tenés que subir las imágenes. Después, podés editarlas como quieras.
100+ medios de pago seguros
La integración incluye más de 100 medios de pago seguros. La disponibilidad depende del país, la moneda de tu tienda y el lugar de residencia de tus clientes.
Configurá envíos, impuestos y descuentos
Maximizá las ganancias de tu tienda configurando en pocos clics precios de envíos, reglas de impuestos y descuentos personalizados.
Gestión de stock y pedidos
Mantenete al tanto del stock y del estado de cada pedido en tiempo real.