Cyber Oferta: llevate meses extra gratis

Plantillas remezclables

Elige una plantilla para empezar y personalízala conversando con la IA o realizando ediciones visuales.
Todas las plantillasSitios webApps
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

¿No encuentras la plantilla que necesitas? Simplemente descríbela y la IA la creará para ti.

Puntos clave a tener en cuenta al crear tu proyecto con IA

La IA ya no es solo para expertos. Si estás dando tus primeros pasos o si tenés experiencia y querés ir más a fondo, estos puntos clave del desarrollo con IA te van a guiar desde la idea hasta un proyecto funcionando. Con Hostinger Horizons, todo es posible: no necesitás un equipo, solo una idea.

Definí tu objetivo

Empezá con una idea clara del problema que querés resolver. Con Hostinger Horizons, podés hacerla realidad rápido gracias a plantillas listas para usar.

Usá una plataforma accesible sin código

Olvidate de los dolores de cabeza de la programación. Hostinger Horizons te ayuda a dar vida a tus ideas con una interfaz de chat intuitiva, para que no pierdas tiempo con la parte técnica.

Diseñá interfaces icreíbles al instante

Además de funcionar bien, tu proyecto tiene que verse bien. Con Hostinger Horizons podés crear interfaces profesionales y llamativas en poco tiempo, sin ser diseñador.

Agregá funciones de IA para mejorar tu app

Hostinger Horizons te permite integrar elementos de IA como chatbots, reconocimiento de imágenes o recomendaciones con pocos clics, convirtiendo tu app en una herramienta dinámica.

Probá y perfeccioná tu proyecto en tiempo real

Una vez que tu app esté online, vas a poder ver cómo funciona. Con Hostinger Horizons, probarla es rápido y fácil, y te asegurás de que funcione tal como la imaginaste.

Lanzá, compartí y empezá a crecer

Cuando tu app esté lista, Hostinger Horizons te va a permitir publicarla con un solo clic. Sin configuraciones complicadas ni vueltas.

No necesitás poner tu tarjeta.

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La programación en modo "vibe" reduce el desarrollo un 45%. Además, con herramientas como Hostinger Horizons, podés pasar del lenguaje natural a prototipos funcionales en horas en vez de semanas. Las barreras para que cualquiera pueda crear software bajaron muchísimo.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo explicar cuánto tiempo estuvo este proyecto en mi lista de pendientes, hasta que llegó la IA Horizons. No sabía nada de programación de apps web, cero. Mi proyecto soñado para ayudar a otros está ONLINE. ¡No lo puedo creer!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

¿Estás listo para hacer realidad tu proyecto de IA?

No necesitás poner tu tarjeta.

Preguntas frecuentes sobre ideas de proyectos de IA

Aquí respondemos algunas de las dudas más comunes sobre sitios web con IA, desde cómo empezar hasta cómo monetizarlos y más.

¿Cuáles son algunas buenas ideas de proyectos de IA para que los principiantes empiecen?

¿Tengo que saber de programación para crear sitios web con IA?

¿Puedo ganar plata con sitios web hechos con IA?

¿Qué herramientas o plataformas tengo que usar para armar sitios web con inteligencia artificial?

¿Cómo hago para publicar mi idea de proyecto de IA en internet?

¿En qué se diferencia un proyecto de IA de un proyecto de tecnología común?