Start med å sørge for at prosjektet ditt er klart til å deles. Definer formålet, samle inn de nødvendige dataene og integrer AI-funksjoner som chatbots eller anbefalingssystemer. Du trenger også et domenenavn og webhotell slik at folk kan få tilgang til prosjektet ditt på nettet.

Hostinger Horizons tar seg av alt dette for deg. Som en chatbasert plattform uten kode kan du bare beskrive på naturlig språk hva du vil at prosjektet skal gjøre, og verktøyet vil få det til å skje. Verktøyet har alt du trenger - fra API-støtte og innebygd Supabase-tilkobling til domene- og hostingadministrasjon, alt på samme plattform. Bygg og finpuss prosjektet ditt ved å snakke sammen i chatten, og når du er klar, er det bare å publisere det med ett klikk. Det kreves ingen kompliserte oppsett eller tekniske ferdigheter - bare ideen din.