Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Finner du ikke malen du trenger? Bare beskriv den, så lager AI den for deg.

Viktige ting å huske på når du bygger AI-prosjektet ditt

AI er ikke lenger bare for eksperter. Enten du er nybegynner eller klar til å dykke dypere, vil disse viktige aspektene ved AI-drevet utvikling veilede deg fra idé til fungerende prosjekt. Med Hostinger Horizons er alt mulig – ingen team kreves, bare deg.

Definer prosjektmålet ditt

Start med en klar visjon om problemet du ønsker å løse. Med Hostinger Horizons kan du gjøre den visjonen om til handling ved hjelp av ferdige maler som veileder deg i dine neste steg.

Bruk en tilgjengelig plattform uten kode

Hopp over kodingshodepinene. Hostinger Horizons gjør det enkelt å bringe ideene dine til live med sitt intuitive chatgrensesnitt, slik at du kan fokusere på visjonen din, ikke teknologien.

Design fantastiske grensesnitt raskt

Prosjektet ditt skal se like bra ut som det fungerer. Med Hostinger Horizons kan du raskt bygge elegante, profesjonelle grensesnitt uten å måtte være designer.

Legg til AI-funksjoner – gjør appen din smartere

Med Hostinger Horizons kan du integrere AI-elementer som chatboter, bildegjenkjenning eller anbefalinger med noen få enkle klikk, og dermed gjøre appen din om til et dynamisk nettbasert verktøy.

Test og finjuster prosjektet ditt i sanntid

Når appen din er live, vil du se hvordan den presterer. Hostinger Horizons gjør testing rask og enkel, og sikrer at den fungerer akkurat slik du forestilte deg den.

Lanser, del og begynn å skalere

Når du er klar til å vise frem arbeidet ditt, lar Hostinger Horizons deg publisere appen din med bare et klikk. Ingen kompleks oppsett, ingen problemer – bare en sømløs lansering.

Hva brukerne sier om Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koding komprimerer utviklingen med 45%, med verktøy som Hostinger Horizons som gjør naturlig språk om til fungerende prototyper på timer i stedet for uker. Inngangsbarrieren for å bygge programvare er dramatisk lavere.

Martin Dubovic
@Martinko

Jeg fikk nylig sjansen til å teste ut det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerverktøy, og jeg må si at jeg ble imponert. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er kanskje det mest effektive vibe-kodeverktøyet for å bygge apper verdt en million dollar.

Ivana Mikleuš
Digital spesialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måte å lage MVP-er og teste ideer før man satser alt.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro hvor enkelt det er å bygge det du ønsker for nettstedet og kundene dine ved hjelp av Hostingers HORIZONS AI! Rett og slett fantastisk – se selv!

Albert Bermejo
Innholdsskaper

Hostinger Horizons er et verktøy du kan bruke til å bygge opp en idé du har hatt – du trenger bare å forklare den, så fungerer den.

techmano
@nice_gamin60974

Elsker hvordan ting går med @Hostinger Horizons! Den nye AI-oppdateringen har vært veldig morsom å samhandle med. Den har vært banebrytende, ikke bare for meg, men jeg kjenner mange andre også.

RameshR
@rezmeram

Jeg lurer på hvordan Hostinger klarte å få til Horizons... Det er vanvittig hvor raskt det lar hvem som helst distribuere både front- og backend.

Zera
@TheZoyaThinking

Kan ikke si hvor lenge dette prosjektet har ventet på en dag-listen min FØR dere lagde Horizons AI. Jeg kan ingenting om koding av webapper. 0, og der er det. Drømmeprosjektet mitt for å hjelpe andre er LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Grunnlegger

Hostinger Horizons er virkelig banebrytende sammenlignet med alt annet. Det var så enkelt å sette opp et underdomene for bloggen min i webappen min – jeg tenkte: «Wow!»

Steve Salihu
@stevesalihu

Nå kan du bygge webapper bare ved å skrive inn en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig kult!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvde Hostinger Horizons, og det er banebrytende! Denne AI-appbyggeren uten kode lager stilige nettsider og apper på få minutter – designer, koder og skriver for deg. Verdt et forsøk.

Steven Pillow
@spillow82

Det er som å ha en toppmoderne webutvikler/programvareutvikler klar til å lage hva enn du kan forestille deg.

Brooks Boshears
Entreprenør

Du kan bygge noen ganske fine ting med Hostinger Horizons. Det er ulikt en typisk nettsidebygger – det er mer.

Er du klar til å gjøre AI-prosjektideen din til virkelighet?

Ofte stilte spørsmål om ideer til AI-prosjekter

Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får om AI-nettsider, fra å komme i gang til inntektsgenerering og utover.

Hva er noen gode AI-prosjektideer for nybegynnere å starte med?

Trenger jeg kodeferdigheter for å bygge AI-nettsider?

Kan jeg tjene penger på AI-nettsider?

Hvilke verktøy eller plattformer bør jeg bruke for å bygge kunstig intelligens-nettsider?

Hvordan kan jeg publisere ideen min til AI-prosjektet på nettet?

Hvordan er et AI-prosjekt forskjellig fra et vanlig IT-prosjekt?