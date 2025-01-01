Oferta de Fin de año: llévate meses extra gratis

Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Crea una plantilla y gana con las recomendaciones

Únete al programa de plantillas comunitarias. Comparte tu plantilla con otras personas y recibe una comisión por cada nuevo cliente que traigas.

Crea una plantilla

Crea tu proyecto con Hostinger Horizons y permite a otros reversionarlo.

Añade un botón de "Usar plantilla" a tu proyecto

Haz que tu proyecto sea reversionable: cada vez que alguien haga clic en el botón, podrá registrarse en Hostinger Horizons y reversionar tu plantilla.

Gana hasta 150 USD por cada recomendación

Comparte tu proyecto y gana un 20% de comisión cuando alguien lo reversione, compre su primer plan Horizons y permanezca activo durante 45 días.
Elige cómo cobrar

PayPal o transferencia bancaria

Recibe dinero automáticamente mediante PayPal (normalmente el mismo día) o por transferencia bancaria.

Saldo de Hostinger

Mantén el dinero en tu saldo de Hostinger para comprar, renovar o mejorar tus suscripciones.

Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La programación sin código reduce el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger Horizons que convierten el lenguaje natural en prototipos funcionales en cuestión de horas en lugar de semanas. La barrera de entrada para desarrollar software es mucho menor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No te creerás lo fácil que es crear lo que quieres para tu sitio web y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons! ¡Es simplemente increíble! ¡Tienes que probarlo!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger Horizons! Ha sido muy divertido interactuar con la nueva actualización de IA. Ha sido un antes y un después no solo para mí, sino también para muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo habrán podido desarrollar Hostinger Horizons... Es una locura lo rápido que permite a cualquiera implementar un sitio o app web.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo imaginar cuánto tiempo llevaba pensando en este proyecto hasta que crearon la IA de Horizons. No sé nada en absoluto de programación de aplicaciones web, pero ahí está: mi proyecto soñado para ayudar a los colegas de trabajo ya está en marcha. ¡Increíble!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear apps web con solo introducir prompts en Hostinger Horizons. ¡Increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

