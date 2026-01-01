Wiederverwendbare Vorlagen

Wählen Sie eine Vorlage, um zu starten, und personalisieren Sie sie anschließend im Chat mit der KI oder indem Sie visuelle Anpassungen vornehmen.
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Vorlage erstellen und an Empfehlungen verdienen

Nehmen Sie am Programm für Wiederverwendbare Vorlagen teil und lassen Sie Ihre Vorlage Geld für Sie verdienen: Teilen Sie Ihre Vorlage mit anderen und erhalten Sie eine Provision für jeden neuen Kunden, den Sie gewinnen.

Eine Vorlage erstellen

Nutzen Sie Hostinger Horizons, um ein Projekt zu erstellen, das andere wiederverwenden dürfen.

Button „Vorlage verwenden“ hinzufügen

Machen Sie Ihr Projekt wiederverwendbar – jedes Mal, wenn jemand auf den Button klickt, wird die Person aufgefordert, sich bei Hostinger Horizons anzumelden und Ihre Vorlage weiter zu bearbeiten.

Bis zu $ 150 pro Empfehlung verdienen

Teilen Sie Ihr Projekt und erhalten Sie 20 % Provision, wenn jemand es wiederverwendet und seinen ersten Horizons-Plan erwirbt. Der geworbene Kunde muss 45 Tage lang aktiv bleiben.
pages.horizonsAiProjectIdeasOnline.templateCreation.title

Geld erhalten, wie Sie möchten

PayPal oder Banküberweisung

Lassen Sie sich das Geld automatisch per PayPal (in der Regel noch am selben Tag) oder per Banküberweisung auszahlen.

Hostinger-Guthaben

Verbuchen Sie Ihr Geld als Hostinger-Guthaben, um Ihre Abonnements zu kaufen, zu verlängern oder zu aktualisieren.

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.

Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

Keine Kreditkarte erforderlich.

